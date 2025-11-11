Nadal al Port crece hasta los 24.000 metros cuadrados y renueva las actividades

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el director del Port Vell, David Pino. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de Nadal al Port ocupará un espacio de 24.000 metros cuadrados, la mayor superficie hasta el momento con 8.400 metros cuadrados más, y tendrá un programa de actividades renovado, entre el 28 de noviembre y el 6 de enero.

Lo han explicado este martes en rueda de prensa el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el director del Port Vell, David Pino.

Carbonell ha subrayado que el objetivo es "conectar la ciudad y la ciudadanía con el Puerto" y ha destacado el salto cualitativo de espacio ocupado por la iniciativa.

Pino, por su parte, ha señalado que es un espacio "muy consolidado" y ha subrayado la dimensión económica y social del Nadal al Port, que quiere ser un espacio para asociaciones y entidades de toda la ciudad.

Ha expresado su esperanza de que "funcione" la ampliación del espacio, que se dividirá en dos zonas, con el Portal de la Pau en el centro.

ACTIVIDADES

Las actividades han sido pensadas para acercar la realidad marítima y portuaria a la ciudadanía, con especial atención a la sostenibilidad social y ambiental, y la integración y divulgación del territorio.

La celebración contará con un pórtico de 12 metros de altura construido con contenedores marítimos junto a Hutchison Ports Best, e incorpora también el Portal de la Pau, en el que instalará una estrella de luz de 17 metros de largo y 7 de alto.

El acto inaugural será el 28 de noviembre a las 18.30 horas e irá a cargo del Circ Històric Raluy, que presenta el espectáculo 'Terra'.

BAUTIZO DE VELA

Las nuevas actividades incluyen bautizos de vela gratuitos, con un recorrido desde el muelle de la Fusta hasta la Rambla del Mar.

Además, Salvamento Marítimo atracará uno de sus barcos y ofrecerá visitas guiadas para explicar su trabajo, y también se podrán visitar los barcos 'Santa Eulàlia' --con el que llegan los Reyes Magos y que contará con un buzón real para dejar las cartas-- y 'Far Barcelona'.

El 3 y 4 de enero también se instalará en el muelle Oriental el 'Tinglado Reial', que será el centro de operaciones de los Reyes Magos en Barcelona.