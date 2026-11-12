Nadal al Port cumple su 8 edición en Barcelona dedicada al vínculo de Gaudí con el mar

Archivo - Recreación de una de las instalaciones de Gaudí en el Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nadal al Port celebrará su octava edición, del 27 de noviembre al 6 de enero, con una propuesta que este año tiene al arquitecto Antoni Gaudí y su vinculación con el mar como hilo conductor, informa el Puerto de Barcelona en un comunicado este jueves.

El encuentro "quiere rendir homenaje a la confluencia entre la arquitectura, el mar y la tradición navideña", en un año en el que Barcelona es Capital Mundial de la Arquitectura y Capital Europea de la Navidad, y se conmemora el centenario de la muerte del arquitecto.

El evento ofrecerá una programación para todos los públicos, con novedades como una gincana digital o una experiencia teatralizada, impulsada por el Port Vell y sus concesionarios y que incluyen una treintena de elementos corpóreos iluminados, un cielo de 'trencadís' y la iluminación de más de 150 farolas.

La gran protagonista de la decoración navideña será una instalación hinchable ubicada en la plaza Portal de la Pau, inspirada en la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y concebida como un particular árbol de Navidad.

Le acompañarán otras figuras hinchables repartidas por los diferentes concesionarios: un guerrero inspirado en los de la Pedrera en el Maremagnum; una reproducción del conocido dragón de la escalinata del Park Güell en el Aquàrium; una gran estrella en el World Trade Center Barcelona (WTC); esferas inspiradas en el 'trencadís' en el Palau de Mar y en el WTC; un guerrero y un fotoreclamo en la Nova Bocana, y tres chimeneas en la Feria de Navidad del muelle de la Fusta.

UN GRAN CIELO DE LUZ

Uno de los elementos más espectaculares será el gran cielo de luz que cubrirá el Moll de la Fusta, que recreará el 'trencadís' característico de Gaudí a través de un espectáculo de luz y música.

La instalación ofrecerá tres pases diarios, a las 18.30, 20.30 y 22.30 horas y la propuesta artística y visual de esta edición cuenta con el concepto creativo y la dirección de diseño de Fèlix Ferrer.