Navarro (CZFB) cree que el DFactory de Barcelona es "replicable" en ciudades del arco mediterráneo

El presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, ha asegurado que el DFactory de Barcelona es replicable en otras ciudades del arco mediterráneo: "Intentaremos todavía más ayudar a que esto, que es un modelo de éxito, se pueda replicar en muchos otros lugares".

Lo ha dicho este miércoles durante el Foro Económico y Social del Mediterráneo, que se celebra hasta este jueves, en la conversación 'Industria, talento e innovación para competir desde el Mediterráneo', donde ha explicado que no quieren ser "únicos en el mundo".

"Lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, es generar una red también de oportunidades económicas, una red de nueva industria, una red de relaciones, de talento. Si no existe esta red, no existe el progreso", ha asegurado.

UN DISTRITO URBANO

Sobre la tendencia, en buena parte de Europa, de expulsar a la industria a la periferia porque las fábricas eran algo que molestaba y contaminaba, Navarro ha dicho que están "intentando cambiar la filosofía de lo que es un polígono industrial".

Así, ha defendido que la industria que hay ahora fabrica de otra manera, con menos contaminación: "Nosotros hace unos años que tenemos una incubadora de fabricación de impresión 3D. Eso no contamina, eso es algo que es sostenible".

Además, ha dicho que la gente ve lejos los polígonos industriales, geográficamente pero sobre todo psicológicamente, por lo que ha explicado que el DFactory pretende ser un distrito urbano "donde uno quiere ir, no solo para trabajar, sino también para vivir y para disfrutar de otro tipo de actividades: culturales, sociales, ciudadanas, etc".

TALENTO

Preguntado por la retención de talento, Navarro ha dicho que el principal problema es encontrarlo: "El talento existe. Hay que procurar crearlo, y eso tiene que ver mucho con el sistema educativo, y hay que retenerlo, eso tiene que ver con la fabricación de oportunidades en determinado territorio".

En este sentido, ha dicho que Barcelona es un "terreno abonado para esto", ya que tiene todos los ingredientes para atraer talento de todo el mundo y, así, convertirse en un referente global.