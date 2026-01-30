Naver completa la compra de Wallapop valorada en 600 millones tras obtener las autorizaciones

Archivo - El consejero delegado de Wallapop, Rob Cassedy, y el equipo de la plataforma - WALLAPOP - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La multinacional surcoreana Naver ha completado la compra de la plataforma Wallapop, valorada en 600 millones de euros, tras obtener todas las autorizaciones regulatorias necesarias, informa en un comunicado este viernes.

La empresa ha explicado que potenciará a Wallapop "aportando su amplia experiencia y tecnología de vanguardia en áreas como la inteligencia artificial, las búsquedas, la publicidad y los pagos".

Wallapop mantendrá su sede en Barcelona, la marca y toda su plantilla, incluido el hasta ahora ceo de la empresa, Rob Cassedy.

El ceo de Naver, Soo-yeon Choi, ha explicado que la voluntad es "potenciar a Wallapop" con sus capacidades tecnológicas y experiencia, manteniendo su identidad, y acelera su impacto en el sur de Europa.

Cassedy ha añadido que ambas empresas "comparten una visión completamente alineada sobre el futuro del re-commerce".