El neobanco imagin impulsa un programa escolar para fomentar la educación financiera de jóvenes

Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 6 febrero 2026 12:00
BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El neobanco imagin, impulsado por CaixaBank, ha puesto en marcha el programa 'Finanzas en el aula', con el objetivo de acercar los conceptos básicos de educación financiera a jóvenes de entre 12 y 17 años para que "entiendan y desarrollen hábitos financieros saludables", informa en un comunicado este viernes.

La formación, a la que se han suscrito 250 centros catalanes y más de 6.000 alumnos, trata desde cuestiones como la planificación presupuestaria, el ahorro o la ciberseguridad, hasta temas vinculados a la sostenibilidad como el consumo responsable, el impacto ambiental del consumo o la economía circular.

El programa se ofrece como una experiencia inmersiva y gamificada que promueve que los alumnos adquieran conceptos clave de educación financiera de manera lúdica.

La suscripción al programa continúa abierta, y todos aquellos centros que se adhieran a 'Finanzas en el aula' antes del 25 de febrero tendrán la posibilidad de inscribirse en un concurso a nivel nacional en el que, a través de un vídeo de presentación sobre la puesta en práctica de lo aprendido, los alumnos optan a premios.

imagin ofrece, a través de imaginTeens, productos y servicios financieros adaptados a jóvenes de 12 a 17 años, con los que se ha consolidado como líder entre los adolescentes, con alrededor de 600.000 clientes de este segmento de edad y mecanismos para que padres o tutores legales fijen límites de gasto de los menores.

