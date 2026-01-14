Newlink inaugura nueva sede en Barcelona y consolida su integración con Both

El director General de Newlink en Barcelona, Eduardo Menal; la presidenta de Both, the Culture Division of Newlink, Cristina Salvador, y el presidente y CEO de Newlink España, Gustavo Martínez. - NEWLINK SPAIN

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consultora de comunicación estratégica Newlink Spain y Both, the Culture & People Division of Newlink, consultora especializada en transformación cultural y talento, ambas con más de 25 años, han inaugurado una nueva sede en Barcelona, con la que "consolidan su proceso de integración" iniciado en 2022.

En un comunicado este miércoles, Newlink Spain explica que se ha nombrado a Eduardo Menal director general la oficina en Barcelona para impulsar "el desarrollo de negocio y la estrategia de expansión en este mercado, con el objetivo de consolidar la presencia de la compañía y su porfolio".

La empresa ha añadido que, con esta nueva apertura, se "refuerza la apuesta de Newlink por Barcelona como uno de los ejes estratégicos de su crecimiento en el sur de Europa".

"UNIÓN DE DOS EQUIPOS"

Además, la presidenta de Both, the Culture Division of Newlink, Cristina Salvador, ha ampliado su ámbito de responsabilidad al asumir el desarrollo internacional de la división de Cultura, y ha dicho que "esta nueva oficina es un paso adelante y firme en la integración en un grupo que ha supuesto un revulsivo de creatividad, transversalidad y ambición".

El presidente y el CEO de Newlink España, Carlos Serantes y Gustavo Martínez, respectivamente, han señalado que la nueva oficina representa simboliza además la unión de dos equipos y dos organizaciones en una misma visión.

También han destacado que Barcelona es una ciudad clave para su crecimiento y un punto de encuentro entre innovación, talento y creatividad.