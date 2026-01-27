Nexus Energía firmó convenios de ahorro que suman 55,56 GWh en 2025, el doble que la cuota obligatoria

Nexus Energía ha firmado convenio de CAE por 55,56 GWh. - NEXUS ENERGÍA

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nexus Energía ha firmado en 2025 convenios de Certificados de Ahorro Energético (CAE) por un valor de 55,56 gigavatios-hora (GWh), dos veces más que su cuota anual obligatoria de 23,15 GWh, ha explicado la compañía este martes en un comunicado.

Esta cuota, añade la compañía, forma parte de las liquidaciones que la compañía energética debe aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) como sujeto obligado dentro del sistema CAE.

Igualmente, Nexus Energía explica que ha certificado el 100% del total de CAE solicitados por un valor de casi 30 GWh, lo que representa un incremento del 30% respecto a su cuota obligatoria anual.

El responsable de soluciones de sostenibilidad y transición energética de Nexus Energía, Eloi Robert, ha descrito el sistema CAE como una herramienta estratégica para el sector, al permitir que las empresas "pueden generar ingresos adicionales a partir de sus actuaciones de ahorro, incluso siendo compatibles con subvenciones".

"Desde Nexus Energía seguiremos apostando por este modelo, convencidos de su capacidad para acelerar la transición energética en España", ha añadido el responsable de la compañía.