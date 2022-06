Nick Cave & The Bad Seeds y Gorillaz reinan en la tercera noche del Primavera Sound de Barcelona

La noche seguirá con el dúo electrónico Disclosure y del rapero americano Tyler, The Creator

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Primavera Sound ha celebrado este sábado su tercera noche en el recinto del Parc del Fòrum de Barcelona, reinada por el rock de Nick Cave & The Bad Seeds en el que ha sido el concierto inaugural de la primera gira postpandemia de la banda, y el vibrante electro-pop de Gorillaz.

La tarde de esta tercera jornada se ha iniciado con la cantante de blues Mavis Staples, que a sus 82 años y ante un Auditori del Fòrum entregado desde la primera nota, ha cumplido su intención de llevar "alegría y felicidad" con su música y que ha finalizado con una coreada 'I'll take you there' final.

Prueba de la heterogeneidad del cartel es que antes de caer la noche era posible, en paralelo, disfrutar de la voz de la cantaora María José Llergo, al mismo tiempo que la banda surcoreana Dreamcatcher proporcionaba una dosis de k-pop en el escenario de la playa.

Otros artistas que se han subido al escenario de esta tercera jornada han sido el músico catalán Ferran Palau, con un repaso de su repertorio con 'Univers', 'Joia' y Reflexe', y la inglesa Jorja Smith, que ha llenado el escenario de R&B contemporáneo con temas como su famoso 'Be honest'.

Seguidamente ha sido el turno de Nick Cave & The Bad Seeds, que reforzados por un trío de coristas han dado el pistoletazo de salida a su concierto con 'Get ready for love', seguida por 'There she goes, my beautiful world' y 'From her to eternity'.

Uno de los momentos álgidos del concierto ha llegado con la épica 'O Children', antes de entonar en un escenario bañado de una oportuna luz roja 'Red right hand', y Cave ha asegurado que esta es una gran noche para él: "Les hablaré a mis nietos de esta noche", ha confesado antes de interpretar otro de sus clásicos, 'Mercy seat', y la sentida 'The ship song'.

Cave, que ha alternado la interacción con el público entregado con interpretar fragmentos de varias canciones en el piano, ha sellado su actuación con un solo de armónica para introducir 'City of refuge' y con los bises 'Into my arms', 'Vortex', 'Rings of Saturn' se ha ido entre aplausos y ovaciones tras 'Ghosteen speaks'.

GORILLAZ

Gorillaz han cogido el testigo en un recinto ya lleno después de Nick Cave, y han arrancado con 'Strange timez' un espectáculo de luces, colores y humo, con un gran grupo de instrumentos de viento y cinco coristas en el escenario y ante un público que les ha bailado y saltado en todas y cada una de las canciones de su repertorio funk y electro-pop, como '19-2000', 'On Melancholy Hill' y 'Rhinestone eyes'.

Al escenario ha subido Yasiin Bey para acompañarlos durante 'Stylo' y 'Sweepstakes', y Fatoumata Diawara lo ha hecho con 'Broken', 'El mañana' y 'Desolè', antes de que la banda culminara el concierto por todo lo alto con su enérgico 'Feel good'.

IDLES Y ALIZZZ CON AMAIA

Al mismo tiempo que Gorillaz, los británicos Idles han convertido en una fiesta el escenario Cupra del anfiteatro, con un repaso a sus éxitos en una nueva visita al festival, al que su cantante John Talbot ha recordado que hace diez años acudió como público.

Con una combinación de temas recientes como 'Car crash' y 'Mr. Motivator' con anteriores como 'Mother', 'Never fight a man with a perm', 'Danny Nedelko' y la final 'Rottweiler', también han improvisado una suerte de karaoke con 'Easy' de The Commodores y 'Wonderwall' de Oasis.

Paralelamente, Alizzz ha puesto a bailar al público al ritmo de su 'Fatal', 'Siempre igual', 'Salir' y 'Todo me sabe a poco', y ha sorprendido al público cuando se le ha sumado Amaia, que ya actuó el viernes en el festival, para cantar 'Antes de morirme' y 'El encuentro'.

La noche seguirá de la mano del dúo electrónico Disclosure y del rapero americano Tyler, The Creator, que se subirá a uno de los escenarios estrella del recinto para acabar de rematar esta tercera noche en el Parc del Fòrum, por donde ya han desfilado cantantes de la talla de Tame Impala, The National, Beck, Pavement, Rigoberta Bandini, Jamie XX, King Gizzard & the Lizard Wizard, Amaia, Manel y Gabriela Richardson, entre muchos otros.