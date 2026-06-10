Una niña invidente describe al tacto una maqueta de la Torre de Jesús a León XIV y los Reyes

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valentina Sánchez, una niña invidente de 13 años, ha descrito mediante el tacto una maqueta de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família y ha explicado esta construcción al papa León XIV; los Reyes Felipe y Letizia y el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

Este encuentro se ha producido poco después de la llegada del Papa a la basílica sobre las 19.15 horas, donde oficiará una misa y bendecirá la Torre de Jesús.

Esta maqueta, un proyecto conjunto de Once y la Sagrada Família, permite a las personas ciegas conocer mejor la torre a través del tacto, ha explicado Valentina.

El Pontífice ha agradecido a la joven su explicación y ella le ha entregado un dibujo hecho por ella misma y, a su vez, León XIV le ha regalado un rosario: "Lo guardaré para siempre", ha dicho Valentina.

Los Reyes también han dado las gracias a la joven por su exposición y el rey Felipe le ha felicitado por su explicación.