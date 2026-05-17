La Nit dels Museus reúne a 125.000 visitantes en Barcelona y su área metropolitana

Archivo - La fachada exterior del MNAC. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 125.000 personas visitaron este sábado por la noche los 94 equipamientos de Barcelona y su área metropolitana que abrieron sus puertas de forma gratuita entre las 19 y las 01 horas por La Nit dels Museus, informa un comunicado de la Diputación de Barcelona.

Este año ha sumado nuevos espacios como el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila y La Florida 6.0, ha mostrado las renovaciones del Castell de Montjuïc, la Casa de l'Aigua y Fabra i Coats, y ha incluido la apertura del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes por su 700 aniversario.

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) es el que ha recibido más visitantes, con 17.028; seguido por el Museu d'Història de Barcelona con 12.914; el Museu de L'Hospitalet con 6.243; el Museu de Badalona con 5.985; el Macba con 5.386; CosmoCaixa con 5.165; el CCCB con 4.124; el Castell de Montjuïc con 3.842; el Disseny Hub con 3.416 y el Museu Picasso con 3.151.