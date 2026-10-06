Niubó aboga por "ajustar" el decreto de educación inclusiva a las necesidades actuales

Niubó en la Comisión del Parlament de Educación - EDUCACIÓ

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado que el Departament está trabajando en una propuesta de revisión de la complejidad de los centros educativos, y que casi 10 años después de la aprobación del decreto de educación inclusiva de 2017 hay "algunos planteamientos teóricos que se tendrían que ajustar para que den el mejor encaje posible a las necesidades educativas" actuales.

Así lo ha dicho este martes en la Comisión de Educación y FP del Parlament, en la que ha considerado que el nuevo modelo deberá basarse en la equidad para garantizar la igualdad de oportunidades, "asignando recursos según la complejidad de cada centro" y su realidad educativa.

"En los 10 años de despliegue del decreto, la pregunta central debería ser cómo dimensionamos, cómo articulamos los diferentes soportes del sistema educativo inclusivo", dice.

Por otro lado, ha lamentado que estos días se han "escuchado voces de que parecía que el Govern quería retroceder en la inclusiva" y ha querido aclarar que eso no es cierto, y que la Generalitat cree en la igualdad de oportunidades y que la inclusión debe ser el principio básico del sistema educativo.

PROFESIONALES

Afirma que el alumnado con necesidades de apoyo ha crecido "progresivamente" en los últimos cursos y también las inversiones en dotaciones profesionales, tanto de docentes como en otras figuras de atención educativa.

En este sentido, destaca que, fruto del acuerdo con los sindicatos educativos, durante los próximos 3 años más de 6.000 profesionales dedicados a la educación inclusiva accederán al sistema educativo para "mejorar el apoyo no solo al alumnado sino también al conjunto del profesorado".

"El sistema público dispone de más profesionales para atender las necesidades del alumnado. Tanto es así que mientras que el alumnado con NESE ha crecido en un 28% los últimos años, el personal para atenderlo ha crecido en más de un 35%", ha explicado.

PISA

Sobre el error en las pruebas PISA 2025, cree que son "unos hechos que no deberían haber pasado", y defiende la Comisión de Coordinación de Pruebas y Estudios de Evaluación, creada tras lo ocurrido y está encargada de establecer protocolos comunes, circuitos de valoración y mecanismos de trazabilidad.

La titular de Educació afirma que desde el 21 de septiembre se dispone de un protocolo que regula la prevención, la detección, la gestión de posibles incidencias o irregularidades en la aplicación de cualquier prueba de evaluación internacional, estatal o autonómica, y añade: "Asumimos la gravedad del error, lo corregimos, pero en cualquier caso que el árbol de PISA no nos impida ver el bosque".

NUEVO CURSO

La consellera ha repasado los principales ejes del nuevo curso, como la reducción de ratios para ofrecer una atención más personalizada y mejorar las condiciones del profesorado; y que se reforzarán los aprendizajes relacionados con la comprensión, la expresión y el razonamiento, y que a partir del próximo curso todos los centros deberán tener un plan de lectura para trabajar esta área.

También se reforzarán las aulas de acogida con 500 nuevas dotaciones; se destinarán 100 millones de euros a los ayuntamientos para obras de reforma, ampliación y mejora de centros educativos; y se iniciará un plan con una dotación de 2.500 millones para climatizar los 2.530 centros educativos catalanes.

Además, ha informado que la sobrerratio es del 3% en I3, un 1% en 1º de ESO y un 1% en 1º de Bachillerato; que este curso se tienen 37 grupos menos en el sistema público, y que hay 288 conciertos menos en la concertada, "de los que 247 tienen que ver con la reversión, es decir, con el no concierto de centros que segregan por sexo".

LLUVIAS

En cuanto al episodio climático de estos últimos días, ha recordado que este lunes 9 centros educativos catalanes no pudieron abrir sus puertas, debido a las lluvias.

Este martes señala que han sido 3 --una escuela infantil de Sant Adrià de Besòs y un centro educativo de Granollers y otro de Ripollet (Barcelona)--, y espera que puedan "recuperar su normalidad y abrir sus puertas" este miércoles.

GRUPOS

En el turno de los grupos parlamentarios, por Junts, la diputada Anna Erra ha abogado por volver a las pruebas censales después del error de PISA y pregunta cómo se notarán en este curso las recomendaciones de la OCDE, tras su informe; y la republicana Irene Aragonès ha lamentado lo ocurrido con PISA y que el Govern reconozca que han habido errores de supervisión, interpretación y transmisión de la información.

Por el PP, Cristian Escribano ha llamado a recuperar la excelencia en educación y detectar quien tiene dificultades; por Vox, Manuel Acosta ha reprochado a Niubó sus explicaciones sobre PISA ya que "las competencias básicas y las pruebas diagnósticas son de su competencia"; y Lluís Mijoler (Comuns) ha señalado que el informe de la OCDE confirma problemas en el sistema catalán y pregunta quién supervisará las próximas pruebas tras el error de PISA 2025.

La 'cupaire' Pilar Castillejo ha criticado los conflictos que tiene el Departament, como el laboral, y remarca que el error de PISA no es técnico; la diputada Rosa Maria Soberana (AC) ha pedido saber "quién asume la responsabilidad de este deterioro y qué prevé el Govern"; y la socialista Gisela Navarro ha puesto en valor que el Govern ha reconocido el error en PISA 2025 y lo asume con transparencia.