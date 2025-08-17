Niubó abre la 57 UCE destacando el rol "clave" de la educación en un contexto geopolítico complejo

GIRONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha inaugurado este domingo la 57a Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia) reivindicando el "papel clave" de la educación en un contexto geopolítico complejo.

Ha abierto así esta edición de la UCE, que este año tiene el lema 'Cap a la postdemocràcia? La resistència als Països Catalans', durante un acto junto al presidente de la Fundació UCE, Joandomènec Ros; el rector, Jordi Casassas; el diputado de la Diputació de Girona Joan Plana y el vicepresidente del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Nicolau Garcia.

Niubó ha afirmado que la geopolítica actual está marcada por las incertidumbres, el aumento de desigualdades y el retorno de conflictos armados con impacto global, entre otras, y ha constatado la existencia de liderazgos mundiales "con una personalidad muy marcada, más bien disruptivos, radicales, en el peor sentido de la palabra".

Por eso, ha dicho que el Govern de la Generalitat y el conjunto de la sociedad tienen la responsabilidad de ofrecer a las nuevas generaciones "herramientas para construir identidades abiertas, inclusivas y, evidentemente, positivas", por lo que ha señalado el papel clave de la educación.

LA DEMOCRACIA Y EL CATALÁN

En este sentido, ha defendido que la democracia no puede ser solo un sistema de gobierno: "De hecho, no lo es; es una cultura compartida y cómo toda cultura puede fortalecerse o puede erosionar en momentos de transformación como este".

Asimismo, Niubó ha reivindicado textualmente la UCE y la Catalunya Nord como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión crítica, y ha añadido: "Un sitio donde la cultura, donde el pensamiento, donde el compromiso cívico siempre se han dado la mano para entender el presente e imaginar también el futuro que queremos".

Ha asegurado que la lengua catalana es una herramienta de cohesión, de promoción social, de convivencia y de oportunidades compartidas y ha expresado que "aprender, vivir, compartir en catalán" permite participar en igualdad de condiciones en la vida social, cultural y económica de Catalunya.