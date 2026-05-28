Niubó avanza que la propuesta de este jueves será la "definitiva" y tendrá mejoras salariales

Foto de archivo - La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, interviene en el Parlament - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado que la propuesta que el Departament hará este jueves por la tarde a los sindicatos en la mesa sectorial será la "definitiva" y que incluirá más recursos en aula y en el ámbito salarial para incorporar a los sindicatos no firmantes en el acuerdo alcanzado en marzo con CC.OO. Educació y la UGT.

Lo ha avanzado este jueves en la Comisión de Educación y FP del Parlament, después de que este miércoles los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT Ensenyament le pidieran una propuesta por escrito sobre los recursos para la inclusiva, así como seguir mejorando en materia salarial.

Este jueves a partir de las 15 horas habrá una nueva reunión de la mesa (la séptima ya), para seguir avanzando en la negociación de mejoras laborales, el mismo día en el que hay huelga educativa territorializada en el Maresme, Vallès Occidental y Oriental (Barcelona), en el marco de la tercera semana de movilizaciones.

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