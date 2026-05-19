Niubó cree que la sectorial con sindicatos fue un "acercamiento" y confía en la de este miércoles

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, en la comisión de este martes - PARLAMENT

BARCELONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha considerado que la reunión de la mesa sectorial del jueves de la semana pasada fue un "acercamiento" y confía en el nuevo encuentro que habrá este miércoles en el que el Departament presentará una nueva propuesta sobre la base del acuerdo alcanzado con CC.OO. Educació y la UGT.

Lo ha dicho este martes en la Comisión de Educación y FP del Parlament, donde ha reiterado que "los grandes retos del sistema educativo solo se pueden afrontar desde el diálogo, desde la capacidad de escucha y la voluntad de construir acuerdos amplios".

Niubó ha remarcado que el objetivo "no puede ser nunca bloquear o generar un gran sentimiento de frustración colectiva", sino que debe ser aportar para construir y mejorar el sistema educativo, y eso es lo que espera poder continuar haciendo en los próximos días.

En este sentido, ha llamado al compromiso y la serenidad y a continuar trabajando juntos en los próximos cursos: "Sabemos que hay preocupación y cansancio acumulado. Venimos de años en los que las condiciones laborales de los docentes no han sido atendidas como se debía. No ignoramos esta realidad, al contrario. La voluntad del Govern es afrontarla con responsabilidad".

Según ella, el malestar existente en el sistema educativo "no nace de este acuerdo, viene de años atrás, responde a déficits acumulados" y una percepción extendida de la falta de reconocimiento profesional, y defiende que el acuerdo alcanzado es transversal y amplio, con medidas para reforzar la educación inclusiva, reducción de ratios y medidas de simplificación administrativa, entre otras.

REITERA LA MANO TENDIDA DEL GOVERN

Niubó insiste en la mano tendida del Govern pero que debe ir acompañada de "realismo", ya que quieren acuerdos amplios pero viables con base presupuestaria y seguridad jurídica, y reitera que el Govern continuará trabajando para ampliar el espacio de entendimiento.

"Pero el sistema educativo no puede quedarse parado ni bloqueado mientras este consenso no llegue", ha zanjado.