Niubó defiende el catalán como "lengua propia del país y también del sistema educativo"

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha reafirmado este viernes el catalán como "lengua propia del país y también del sistema educativo" de Catalunya y que tanto el PSC como el Govern de la Generalitat han defendido siempre, según ella, ambas realidades.

Lo ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press al preguntársele por si el Govern se movilizará en una hipotética manifestación en caso que la sentencia del uso del catalán en la escuela sea contraria al modelo de inmersión lingüística, hecho que no ha querido "anticipar".

"Estamos hablando de un futurible que no sabemos qué pasará, pero siempre estaremos al lado de la lengua y sobre todo de un modelo que pensamos que ha funcionado, que es garantía de la cohesión, de la no segregación y de la promoción social", ha dicho.

RESULTADOS DEL INFORME PISA

Preguntada por si confía en que los resultados del Informe Pisa del próximo año sean mejores que los de éste, ha señalado que las mejoras "no son de un día para otro" y que éstas requieren tiempo, pero que, textualmente, los recursos están ahí.

Ha apuntado que desde la Conselleria han comprobado "un cambio de tendencia" en las lenguas pero que todavía les falta en otras materias importantes, como las matemáticas o la ciencia.