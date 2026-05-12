Niubó descarta la idea de Ustec de subir entre 400 y 500 euros al mes el sueldo de docentes

Archivo - La consellera de Educación y FP, Esther Niubó - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha descartado este martes la propuesta de la portavoz del sindicato Ustec·Stes, Iolanda Segura, que en una entrevista en el 'Ara' ha afirmado que, con un aumento del sueldo de los docentes de entre 400 y 500 euros mensuales, se podrían levantar el ciclo de movilizaciones.

"El acuerdo que ya hemos firmado supone un incremento de 3.000 euros en 4 años y querer doblar esta cifra son precisamente estos planteamientos de máximos que me parece que a veces no ayudan a reconducir la situación", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Ha expresado que el ámbito retributivo es lo que más aleja las posiciones entre los sindicatos mayoritarios y el Govern en el acuerdo en Educación, mientras que comparten con "la mayoría de fuerzas sindicales" la reducción de ratios y burocracia, el incremento de profesionales de apoyo a la escuela inclusiva y el reconocimiento de la autoridad docente.

Preguntada por si los sindicatos han confirmado su asistencia a la reunión que ha propuesto para este jueves, Niubó ha comentado que no lo han hecho "formalmente" pero que le gustaría que asistieran.

En otra entrevista de 'Catalunya Ràdio', la consellera ha llamado a encontrar vías para rebajar "esa tensión" que viven los equipos directivos, los claustros, las familias, que asegura que nadie merece, según ella.

Respecto a la comparación del aumento de sueldo de los profesores con el de los Mossos d'Esquadra (de 4.000 euros brutos anuales), Niubó ha lamentado que se quiera "enfrentar a servidores públicos" y ha señalado que lo importante es que se compare entre profesionales del ramo.

INFILTRACIÓN DE MOSSOS

Preguntada por si le sorprendió la infiltración de 2 agentes de Mossos d'Esquadra a una asamblea de docentes, ha dicho que sí porque "no lo conocía" y ha negado cualquier participación de Educación en la decisión.

No ha valorado los hechos y ha pedido esperar a las explicaciones de la dirección general de los Mossos d'Esquadra.