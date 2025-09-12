Niubó dice que los centros educativos no tienen que modificar "nada" tras la sentencia del TSJC

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha asegurado que los centros educativos no tienen que modificar "nada" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del decreto de régimen lingüístico educativo porque no había entrado en vigor.

En declaraciones a los medios en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha recordado que el Govern presentará recurso a la sentencia, pero que "en el mientras tanto no tiene impacto" para los centros, ya que el TSJC ha anulado parcialmente un decreto que suspendió en un primer momento, por lo que no entró en vigor.

Ha afirmado que el modelo lingüístico queda "totalmente preservado" por basarse en la ley de uso y aprendizaje de lenguas oficiales, la Ley de Educación de Catalunya (LEC) y el Estatut.

Niubó ha dicho que la voluntad es "defender con firmeza" con todas las acciones de las que sean capaces este modelo lingüístico, que ha garantizado que el catalán sea una lengua no solo vehicular sino de acogida, transversal, de promoción social y convivencia.

Ha subrayado que es un modelo que no separa a los niños por razón de lengua ni origen y garantiza el pleno conocimiento tanto del catalán como del castellano cuando terminan la escolarización obligatoria, y ha dicho que no tienen ningún elemento de preocupación para pensar que el modelo "se tambalea".