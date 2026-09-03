Niubó pide "un paréntesis" a los sindicatos y desconvocar la huelga del primer día de curso

La consellera de Educación Esther Niubó - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha pedido este jueves "un paréntesis" a los sindicatos impulsores de la huelga del 8 de septiembre, el primer día de curso, y desconvocar el paro para esa jornada.

En una rueda de prensa tras reunirse con los sindicatos Ustec·Stes y CGT Ensenyament, Niubó ha afirmado que un paréntesis en las reivindicaciones "ofrecería una oportunidad para mirar hacia delante y dejar atrás reproches y desconfianzas".

Ha subrayado que respeta el derecho de huelga, pero ha considerado que la sociedad y el sistema educativo necesita ese paréntesis y que el primer día de curso "no es adecuado" para ello.

Niubó ha explicado que ha ofrecido una agenda de trabajo para negociar a partir del diálogo y "poder pasar de un escenario de crispación a uno de debate estructurado que permita avanzar en la educación que se quiere en los próximos años".

La consellera ha pedido "confianza" en el departamento para avanzar conjuntamente en la mejora del sistema educativo, y ha vuelto a defender los acuerdos educativos alcanzados con Aspepc·Sps, CC.OO. y UGT como puntos de partida.