Niubó se reincorpora a Educació y participa en el Consell Executiu de este martes tras su baja

Esther Niubó junto a Salvador Illa este martes por el Consell Executiu - RUBÉN MORENO - GOVERN

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, se ha reincorporado a sus funciones al frente de la Conselleria y este martes ha participado en el Consell Executiu del Govern tras dos meses de baja por motivos de salud.

"Hoy dejo atrás semanas difíciles y vuelvo emocionada a mis funciones al frente de la Conselleria. Quiero agradecer todas las muestras de afecto recibidas y especialmente el apoyo del presidente Salvador Illa en todo momento y al conseller Albert Dalmau la responsabilidad de haber sido el pilar del departamento en días complicados", afirma en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro apunte, la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha celebrado el regreso de Niubó: "Han sido unos días difíciles y, hoy, vuelve del todo recuperada después de su baja médica. El departamento de Educación vuelve a tener a la consellera al frente".