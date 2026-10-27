Niubó sitúa la inversión actual en educación en el 4,2% del PIB y plantea incluir más indicadores

Archivo - La consellera de Educación y FP, Esther Niubó - LORENA SOPENA -EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha situado en el 4,2% del PIB la inversión en educación en Catalunya, y ha planteado incluir más indicadores en el cálculo no sujetos a la coyuntura económica cambiante.

En declaraciones a los medios tras reunirse en el departamento con la consellera de Economía, Alicia Romero, y representantes de todos los grupos parlamentarios excepto Vox sobre el compromiso de alcanzar el 6%, ha explicado que en 2024 la inversión era del 4,05% del PIB y que en una proyección para este año se sitúa en el 4,2%, incluyendo el gasto del departamento, universidades y el mundo local.

La consellera ha defendido la inversión realizada en los últimos años, señalando que es la tercera mayor en España y por encima de la media estatal.

Niubó ha asegurado que en el compromiso de alcanzar el 6% del PIB en educación --tal como recoge la Ley de Educación de Catalunya (LEC) de 2009--, en un primer tramo hasta 2030 se quiere equiparar a la inversión estatal, que en 2024 se situaba en el 4,46%.

Un segundo tramo del compromiso sería alcanzar ese 6%, pero ha dicho que el trabajo de "concreción" de calendario se hará en las próximas semanas, sin concretar una fecha para lograrlo.

"PRINCIPIO ORIENTADOR"

Ha sostenido que el 6% debe ser el "principio orientador", pero ha planteado incluir otros indicadores para que cada euro invertido vaya a las necesidades del sistema y no se dependa de la coyuntura económica cambiante.

Entre estos indicadores ha planteado el gasto por alumno o el porcentaje que se invierte en educación dentro del presupuesto de la Generalitat, de la que ha dicho que tampoco se ha establecido una cifra.

Niubó ha señalado que otra propuesta que se ha planteado en la reunión es establecer un suelo económico de inversión, sea cual sea el contexto económico del momento, y ha confiado en alcanzar el mayor consenso posible.

Preguntada por la ausencia de Vox, ha asegurado que el debate de la educación interpela a todo el mundo, y ha considerado que quien se "inhiba" de él no está habilitado para gobernar.