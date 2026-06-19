Niubó ve necesario reconstruir confianzas y complicidades: "No ha sido un curso fácil"

La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 20 de mayo de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha agradecido la confianza en el sistema educativo de Catalunya durante este curso, y ha dicho que es necesario reconstruir confianzas y complicidades: "No nos engañaremos, no ha sido un curso fácil".

En un vídeo colgado en redes sociales, ha asegurado que en los últimos meses el Departament ha tenido que hacer frente a retos importantes, pero que lo ha hecho con una apuesta del Govern de "fortalecer" el sistema educativo para mejorar el reconocimiento de la profesión docente y la calidad de la atención educativa.

Niubó ha destacado que se han alcanzado acuerdos para la mejora educativa que "el próximo curso ya se comenzarán a notar", con la reducción del alumnado por aula, un aumento del personal de apoyo para garantizar la incluso y una simplificación de la burocracia en los centros.

Ha asegurado que la aprobación de unos nuevos Presupuestos de la Generalitat permitirán iniciar la adecuación climática de los centros y mejorar las infraestructuras educativas después de "muchos años de desinversión".

La consellera ha afirmado que quiere seguir escuchando a la comunidad educativa, "a toda", a sus profesionales, docentes, equipos directivos, inspectores de educación y a las familias para compartir la reflexión de dónde está y dónde se quiere llegar como sistema educativo.

"TODO EL MUNDO DEBE SER ESCUCHADO"

"Necesitamos impulsar conjuntamente las mejoras que permitan fortalecer la educación de Catalunya. Todo el mundo debe poder expresarse y todo el mundo debe ser escuchado", ha subrayado.

Ha asegurado que se tienen que "reconstruir confianzas y complicidades" y dotarse de un marco de diálogo útil y constructivo, y ha remarcado que la educación es una prioridad.

"Sé que también lo es para vosotros y estoy convencida de que Catalunya sabrá aprovechar esta oportunidad para dejar atrás inercias estériles y dar a la educación la centralidad que le corresponde", ha subrayado.