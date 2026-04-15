El nivel del agua impide avanzar en la investigación del doble crimen de Susqueda (Girona)

Archivo - Mossos d'Esquadra en el pantano de Susqueda tras encontrar dos cuerpos - MOSSOS D'ESQUADRA TWITTER - Archivo

GIRONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han remitido un atestado al Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Coloma de Farners (Girona), que investiga el doble crimen de Susqueda (Girona), perpetrado el 24 de agosto de 2017, en el que aseguran que no pueden practicar dos de las diligencias solicitadas por "el nivel de agua" en el pantano.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, afirman que "la inmensa mayoría de la ingente cantidad de información solicitada" ya se ha recopilado, especialmente las diligencias que pidió la Fiscalía en 2025, pero dos de ellas no han podido practicarse porque en la actualidad no se pueden desarrollar los trabajos necesarios sobre el terreno.

En concreto, la Unidad Central de Personas Desaparecidas de la División de Investigación Criminal (DIC) sostiene que el año pasado, cuando se les encargó la práctica de estas diligencias, el nivel de agua en el pantano era de un 79,5%, 8 metros superior al del momento de los hechos, cuando el pantano se encontraba al 63,08% de su capacidad.

Desde entonces, se ha registrado un incremento progresivo hasta alcanzar en la actualidad un 93,4% de su capacidad, por lo que "hasta que el nivel del agua baje y permita el tránsito a pie por las zonas de interés" no se puede calcular el tiempo necesario para hacer el recorrido desde el punto en el que se encontraba un testigo --ya fallecido-- y la Rierica, la zona en la que se sospecha que se cometió el doble crimen.

Por otro lado, solicita información sobre la condición física y la salud del testigo en el momento de los hechos --murió por un fallo cardíaco-- para poder realizar esta prueba, pues pese a haber solicitado acceso a su historial médico, éste le fue denegado judicialmente, debiendo limitarse a la información que aparece reflejada en el informe de autopsia.

PUNTOS DE ACCESO

Por otro lado, los Mossos añaden que el nivel del pantano, muy superior a la del verano de 2017, también distorsiona los puntos hábiles para acceder con un kayak al agua, que se han "multiplicado exponencialmente" con respecto a los existentes en aquel entonces y aseguran que es necesario que se recuperen los niveles normales para efectuar sobre el terreno las valoraciones pertinentes.

El escrito presentado por el cuerpo policial ante el juez es la respuesta a una providencia dictada por el instructor en febrero de 2026, en la que solicitaba saber en qué estado se encontraban las pruebas que faltaban por practicar y cuáles estaban pendientes para poder finalizar la instrucción.

El juzgado reclamó esta información después de que la defensa de Jordi Magentí, investigado por el doble crimen de Susqueda (Girona), que ejerce el abogado Benet Salellas, solicitara el cierre de la instrucción del caso tras casi 9 años de investigación.