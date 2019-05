El 'No Surrender Festival' en homenaje a Springsteen ya tiene 400 músicos inscritos

NO SURRENDER FESTIVAL

Publicado 15/05/2019 17:54:20 CET

LLEIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del concierto homenaje al cantante Bruce Springsteen 'No Surrender Festival', que este año se celebrará en Vilanova de Bellpuig (Lleida) el 29 de junio, ya cuenta con 400 músicos inscritos para interpretar la canción 'Glory Days', un tema incluido en el mítico álbum 'Born in the USA' del 'Boss'.

Algunos de los músicos inscritos proceden de Italia, Francia, Reino Unido, Holanda, EEUU, Australia y Alemania, ha informado la organización este miércoles en un comunicado.

El promotor del festival, Josep Maria Pons, el director artístico del festival, Antoni Tolmos, y el alcalde de Vilanova de Bellpuig, Joan Trull, han presentado las novedades del festival, que este año contará con el club de fans más importante de Europa, Pink Cadillac Music Italia.

Josep Maria Pons ha explicado que la organización ya ha invitado a Springsteen y que espera que asista: "Bruce Springsteen ya tiene la carta que le hemos enviado y por las sensaciones que tenemos este año es muy probable que asista a la tercera edición del 'No Surrender Festival'".

El festival está organizado por L'Estoneta Sala Boss, el Ajuntament de Vilanova de Bellpuig y el Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), que depende de la Diputación de Lleida.