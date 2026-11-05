La Nobel de la paz ucraniana Oleksandra Matviichuk gana el Premi Internacional del diario 'Ara'

Archivo - La abogada de Derechos Humanos ucraniana y premio Nobel de la Paz de 2022, Oleksandra Matviichuk, junto con el director del Cidob, Pol Morillas, y el escritor colombiano, Héctor Abad - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La activista y directora de la organización no gubernamental ucraniana Centro por las Libertades Civiles (que en 2022 recibió el premio Nobel de la Paz), Oleksandra Matviichuk, ha ganado el Premi Internacional del diario 'Ara' "por su valiente defensa de los derechos humanos y las libertades del pueblo ucraniano ante la agresión militar rusa".

Matviichuk (Kíev, 1983) es abogada de profesión y está vinculada a la organización por los derechos humanos desde su fundación en 2007 y, en 2012, se convirtió en miembro del consejo asesor bajo el Comisionado de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, además de ser vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, ha explicado el 'Ara'.

El jurado ha destacado "la labor de documentación de los crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa" de Maviichuk (un trabajo que califican de clave para dar visibilidad a las víctimas), quien recibirá el premio en persona en el transcurso de la 'Nit del Ara' que se celebrará en la sala sinfónica del Palau de la Música Catalana de Barcelona el 19 de noviembre.