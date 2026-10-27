Nogueras (Junts) se abre a investir a un Gobierno del PSOE sin Sánchez si se beneficia a Catalunya

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La vicepresidenta de Junts, Miriam Nogueras, durante la presentación de los cabeza de lista de Junts per Catalunya, a 27 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junts ha presentado sus principales candidatos a las elecciones generales del 29
La vicepresidenta de Junts, Miriam Nogueras, durante la presentación de los cabeza de lista de Junts per Catalunya, a 27 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junts ha presentado sus principales candidatos a las elecciones generales del 29 - David Zorrakino - Europa Press
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Actualizado: martes, 27 octubre 2026 13:06
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BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha abierto este martes a investir a un Gobierno del PSOE que no esté encabezado por el actual presidente y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y siempre que los socialistas pongan sobre la mesa propuestas que beneficien a Catalunya.

En rueda de prensa para hacer balance de las acciones que han llevado a cabo esta legislatura, ha recordado que meses atrás ya plantearon la 'vía Starmer' (por el ya dimitido ex primer ministro británico, Keir Starmer): "Dar pasos al lado, a veces acaba beneficiando a todo el mundo, y en el Reino Unido les ha ido bastante bien este cambio".

Tras recordar que el PP ganó las elecciones en 2023 y no gobernó y que Sánchez ha tenido su oportunidad, ha destacado que los socialistas deberán decidir "si es más importante Pedro Sánchez que el partido, que llegar a consensos y poder avanzar".

Todo ello, después de que Junts descartaran semanas atrás investir a Sánchez y tampoco a facilitar un gobierno PP-Vox.

Según Nogueras, durante toda la legislatura han lanzado advertencias y fueron los primeros en considerar que la legislatura estaba agotada porque "Sánchez decidió aparcar a Catalunya, y aparcando a Catalunya no hay votos de Junts".

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