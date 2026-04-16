Nogueras (Junts) acusa a Sánchez de legislar "por la puerta de detrás" y de espaldas al Congreso

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de legislar "por la puerta de detrás" y de espaldas al Congreso y ha descartado nuevamente apoyar el decreto ley con la prórroga de alquileres impulsado por Sumar, el cual considera que es muy flojo.

"Quizás no es el núcleo del problema, pero sí que es un gran problema del gobierno español", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press sobre como legisla el Ejecutivo, y ha añadido que hace tiempo que los posconvergentes no negocian nada con el Ejecutivo.

Ha detallado que Junts propone desgravar las hipotecas y los alquileres; invertir en vivienda pública y que el Estado se haga cargo de los impagos de las familias porque "el Gobierno español ha aumentado en un 57% la recaudación de impuestos comparado con el primer año que entró a gobernar".

Ha expresado que tanto Sumar como PSOE les va bien que haya "caos" en el debate público alrededor de ciertas carpetas y ha alegado que tan peligroso es el discurso de la extrema derecha que defiende la violencia como el que considera que es el de Podemos en el otro extremo sobre el presunto racismo en la delegación de las competencias de inmigración.

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

Sobre esta materia, ha criticado que la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, vea racismo en la delegación de competencias a Catalunya: "Me parece lo más absurdo, más demagógico, más propagandístico y más estúpido que he escuchado seguramente".

Ha expresado que no Junts no tiene ningún acuerdo con Podemos y ha defendido hacer una integración de los migrantes "con garantías".