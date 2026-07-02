Nogueras (Junts): Aznar y Ayuso son la imagen del español con "odio irracional por todo lo catalán"

Archico - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras - Gustavo Valiente - Europa Press

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha afirmado este jueves que el expresidente del Gobierno José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, representan lo que considera la viva imagen del español con "odio irracional por todo lo catalán".

Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press al preguntársele por las palabras de ambos dirigentes sobre articular una alternativa nacional al gobierno del presidente Pedro Sánchez, a lo que Nogueras ha respondido: "Cuando a ti te dispara tanto el PP de Aznar y Ayuso como el PSOE es porque molestas".

En relación a la llamada 'vía Starmer' que Junts ha puesto sobre la mesa para que otro dirigente socialista sustituya a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, Nogueras lo ha defendido y ha asegurado que hay gente en el PSOE que cree que la figura de Sánchez "no tiene más recorrido".

"El nombre no nos importa ni vamos a entrar a hablar de nombres, nosotros queremos alguien que cumpla los acuerdos con Catalunya. Punto. Y hay acuerdos que deben cumplirse y no puede esperar más", ha añadido.

Ha explicado que, como en el caso reciente del exprimer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en "el resto de países de Europa es normal" esta fórmula y se ha mostrado sorprendida con que Junts sea el único partido que lo planteara en la sesión de este miércoles en la Cámara Baja.

RUFIÁN

Sobre las críticas del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a la 'vía Starmer', ha asegurado que el diputado republicano critica a Junts porque no ha logrado aprobar ninguna ley "en los 8 años que lleva haciendo de cuña del PSOE".

"Cuando alguien necesita estar poniendo excusas todo el día es porque seguramente no tiene argumentos para defender su postura", ha dicho.

FINANCIACIÓN

Preguntada por el sentido del voto de Junts ante la nueva propuesta de financiación autonómica, ha negado que sea un nuevo modelo porque "no hay ningún documento escrito" que recoja el acuerdo.

Ha criticado a ERC por vincular el nuevo acuerdo en financiación con la cesión de "la llave de la caja", y les ha afeado que en él tampoco se incluya la recuadación del IRPF.