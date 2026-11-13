Nogueras (Junts) defiende el concierto y critica la posición del PSC en el Congreso

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, con el diputado de Junts en el Parlament Toni Csatellà - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha defendido que Catalunya disponga de una concierto económico que permita a la Generalitat recaudar, gestionar y decidir sobre todos los impuestos que pagan los catalanes y ha reprochado a los diputados catalanes del PSC en el Congreso no emular a sus homólogos vascos en la defensa de este modelo.

"El PSC, cuando pasa la frontera de Catalunya, desaparece. El PSC no existe en el Congreso: está el PSOE. Los socialistas están a favor de que los vascos gestionen y decidan sobre su dinero. Votan a favor. Cuando toca decidir respecto a los catalanes, el PSC desaparece", ha lamentado Nogueras en una acto junto al diputado de Junts en el Parlament Toni Castellà.

Tras manifestar que no entiende como los vascos pueden recaudar, gestionar y decidir sobre su dinero y no los catalanes, ha preguntado a los socialistas catalanes, encabezados por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se opongan a ello.

"No sólo no defienden que los catalanes podamos tener nuestro dinero, sino que con PP y Vox votan en contra de que los catalanes podamos gestionar nuestro dinero", ha añadido.

CRÍTICAS A ERC

En el mismo sentido se ha pronunciado Castellà, que ha preguntado qué voz tienen los socialistas catalanes en el Congreso y ha aprovechado también para censurar la actitud de ERC en esta cuestión.

Y es que, según Castellà, los republicanos votan a favor del modelo de concierto cuando se pone a votación en el Parlament, pero "en el viaje de Catalunya a Madrid o alguien se pierde".

"Básicamente, porque creo que hay una ERC en el Parlament y hay la ERC Rufián, que sistemáticamente no hace este planteamiento", ha lamentado.

Tras considerar que no se puede posponer este debate, Nogueras ha criticado que el PSOE no haya presentado "ninguna propuesta nueva de financiación" para Catalunya en los 8 años que lleva gobernando, teniendo en cuenta que el último es de 2009 y que se tenía que renovar cada 5 años.

SALIR DE LA LOFCA

"Queremos salir del sistema de financiación común de la Lofca, del 'café para todos' que llevamos demasiados años aguantando", ha remarcado la también portavoz de Junts en el Congreso, que opina que no sirve de nada que el dinero de los catalanes vaya a Madrid y que Madrid decida.

Según Castellà, el sistema de financiación actual conlleva una salida anual de, como mínimo, 22.000 millones de euros de Catalunya que no vuelven en forma de gasto público, lo que provoca que "la situación actual de la Generalitat con los servicios públicos es insostenible".

Así, ha explicado que la propuesta de Junts pasa por excluir a Catalunya del régimen común de la Lofca mediante una disposición adicional y aprobar una ley propia que permita a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos.

También ha defendido la necesidad de disponer de capacidad normativa para decidir los tipos impositivos, pagar por los servicios que presta el Estado a Catalunya y establecer un sistema de solidaridad que decida la Generalitat: "Tener la llave de la caja", ha recalcado.

En su opinión, este modelo permitiría reforzar los servicios públicos, las infraestructuras, reducir la presión fiscal y transformar el modelo económico para favorecer salarios más elevados, y por tanto cree que esto "es un deber ético".