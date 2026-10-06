Nogueras (Junts) se presentará para ser candidata y descarta facilitar que gobierne PP-Vox

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha explicado este martes que se presentará para ser la candidata del partido en las elecciones generales de 29 de noviembre y ha descartado facilitar un posible Gobierno de PP y Vox.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha asegurado que en el partido de Carles Puigdemont es un "bloque" y ha sacado pecho del trabajo y los logros que han conseguido, empezando por la Ley de Amnistía, la ley para combatir la multirreincidencia y la ley ELA, entre otros.

Tras lamentar que hayan sido la diana de las críticas, y hasta para algunos los culpables de que los decretos de vivienda no se hayan aprobado, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haberse dejado "arrastrar por los extremos".

"Tenemos dos bloques españoles muy escorados a los extremos, uno a la izquierda y el otro a la extrema derecha. Nosotros somos los del medio", ha reivindicado Nogueras, destacando que el único bloque de Junts es Catalunya y culpando a Sánchez de haber desaprovechado la oportunidad que le brindaron.

Pese a admitir que oponerse a los decretos de vivienda fue la opción menos cómoda, ha defendido que en el partido decidieron mojarse y que seguirán haciéndolo, y que no apoyarán un posible Gobierno PP-Vox: "Absolutamente, el único que ha pactado con PP Y Vox en esta legislatura se llama PSOE".

DIPUTACIÓN PERMANENTE

"Con nuestros votos no gobernarán PP-Vox", ha remarcado Nogueras, que ha criticado que Sánchez lleve ahora los decretos de vivienda a la Diputación Permanente, pese a ser legal.

Así, ha pedido a Sánchez que no aproveche la Diputación Permanente y todas las herramientas que tiene un Estado "para la propaganda electoral que conviene a su partido".