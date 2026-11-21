Nogueras en el mitin de Vic - EUROPA PRESS

Alcaldes como el de Vic y Calella (Barcelona) reclaman también competencias en inmigración

VIC (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha prometido este sábado que llevarán una nueva ley del padrón al Congreso en el próximo mandato: "La ley está hecha y la llevaremos aprobada en esta nueva legislatura".

"Los impuestos que pagamos en Catalunya los tenemos que gestionar, recaudar y decidir desde Catalunya. Y en esta legislatura, la gente de Junts devolveremos el dinero de los catalanes a Catalunya. Y también, la nueva ley del padrón", ha destacado en un mitin en Vic (Barcelona) ante más de medio millar de personas, donde el partido ha querido reivindicar su fuerza municipal.

De hecho ha abierto el mitin el alcalde de Vic (Barcelona), Albert Castells, y también ha participado el de Calella (Barcelona), Marc Buch, además de los candidatos a las municipales por Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, entre otros.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha intervenido para dar las gracias a los alcaldes del partido por su trabajo, por defender la lengua y la cohesión ante un Govern "que tiene a todos enfadados y que no hace ni deja hacer".

TURULL: FINANCIACIÓN MUNICIPAL

Ha dicho que los ayuntamientos son los primeros en dar la cara pero los últimos en recibir recursos y que esto debe acabar, y ha reclamado que, mientras Catalunya no disponga de un concierto económico, hace falta una nueva ley de financiación municipal, también para gestionar el reto demográfico.

"No es suficiente constatar que Catalunya crece. Tenemos que ser capaces de gobernar este crecimiento, empezando por un padrón que refleje exactamente quién vive en cada pueblo", ha subrayado.

Castells, además de celebrar la aprobación de la Ley contra la Multirreincidencia porque les ha permitido reducir los delitos en el municipio, ha pedido "no empadronar a nadie más sin una situación administrativa regularizada".

COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN

Por ello, ha pedido para Catalunya las competencias en inmigración, una nueva ley del padrón, un decreto de ley de urgencia para municipios tensionados, y también cambios legislativos en Madrid y Barcelona para reorientar las políticas sociales.

Frente a los que defienden una sociedad basada en los subsidios y desmantelar el estado del bienestar, ha urgido a dar un paso más: "Ayudas sólo a quien trabaja y a quien lo necesite con urgencia, pero ninguna ayuda para quien quiera vivir de la administración".

En la misma línea se ha pronunciado Marc Buch como alcalde de Calella, y la candidata de Junts a la alcaldía de Lleida, Violant Cervera, que ha reclamado un nuevo padrón para dimensionar los servicios sociales así como derechos y deberes y la delegación de las competencias en inmigración.

VILA D'ABADAL SOBRE AC

Como exalcalde de Vic y candidato de Junts al Senado por Barcelona, Josep Maria d'Abadal, ha recordado que en el consistorio consiguió ganar la fuerza con la que irrumpió años atrás Plataforma per Catalunya (PxC) con un discurso a favor de limitar el padrón y por el que le tacharon de "alcalde catalán fascista".

Sin mencionar a AC, ha advertido del riesgo que supone que se presenten como los que solucionarán el problema de la inmigración a base, a su juicio, de expulsarlos a todos: "Si lo hace nos quedaremos solos, y esto tampoco lo queremos".

"La alcaldesa de Ripoll no ha hecho nada ni hará nada", ha asegurado Vila d'Abadal, que se ha comprometido a trabajar desde el Senado para poner orden si sale escogido, por lo que ha llamado a votar el 29 de noviembre para defender a Catalunya

NOGUERAS: TENER VOZ O QUEDAR "MUDOS"

Durante la intervención de Nogueras, también ha avisado de que en los comicios del 29 de noviembre está en juego además que Catalunya tenga voz o quedar "mudos".

"¡Estas elecciones también son de Catalunya, de Catalunya como país y nación. Nos jugamos tener voz o quedar mudos. La partida se juega en todos nuestros pueblos y todas nuestras ciudades!", ha recalcado.