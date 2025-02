Nogueras (Junts) ve "bajas" posibilidades de avances con el PSOE y defiende la cuestión de confianza

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha admitido que no es, en sus palabras, optimista y ve "bajas" posibilidades de avances con el PSOE, por lo que ha defendido mantener la iniciativa de Junts para la cuestión de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La proposición no de ley (PNL) debe mantenerse. No nos planteamos retirarla en ningún caso. Merece la pena que el debate se haga y que se vote, también", ha afirmado en una entrevista publicada este domingo en 'Vilaweb' y recogida por Europa Press.

Tras ser preguntada por si esto cambiaría en el caso de que haya avances con los socialistas, Nogueras ha asegurado que, por ahora, no no los ha habido: "Las posibilidades de que los hayan, creo que son muy bajas. Ya veremos. No soy optimista. Durante un año nos han demostrado que hacen lo de siempre y lo hacen como siempre. Depende sólo de su voluntad política".

La dirigente de Junts ha considerado que están donde estaban "el primer día" con el PSOE, después de que esta semana ambos partidos hayan llegado a un acuerdo para salvar parte del deceto ómnibus y tamitar la cuestión de confianza.

ESPIONAJE

Preguntada por si cree que juntaries pueden negociar con el PSOE al tiempo de ser espiados, Nogueras lo ha afirmado porque "se ha demostrado que siguen haciéndolo".

"Las infiltraciones que hemos sabido se han hecho bajo el mandato de Marlaska, que es ministro del Interior desde el 2018, y es una realidad que con demasiada frecuencia olvidamos", ha añadido.