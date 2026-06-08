Nogueras pide a León XIV hablar en catalán en Barcelona: "Igual que Gaudí, soy catalana"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (i), durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). León XIV es el primer papa que pronuncia un discurso como jefe del Estado Vaticano ante d - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha pedido al Papa que hable en catalán en su visita a Catalunya este martes y miércoles: "Su Santidad, al igual que Gaudí, soy catalana".

En su saludo este lunes a León XIV por su visita al Congreso y usando el inglés, le ha trasladado que hablar la lengua de la tierra que lo acogerá "es un maravilloso gesto de amor y respeto".

"Espero que disfrute de su visita a Catalunya, mi nación", ha añadido Nogueras, mientras que el diputado de Junts Eduard Pujol le ha dicho lo mismo en italiano.