Nott, nuevo director musical del Liceu, quiere "enamorar" y fomentar la proyección internacional

El nuevo director musical del Liceu Jonathan Nott - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director musical del Gran Teatre del Liceu de Barcelona a partir de la temporada 2026-27, Jonathan Nott, ha asegurado este viernes que quiere "enamorar" y poner énfasis en la esfera internacional en la nueva etapa que abre sucediendo a Josep Pons.

"Me he propuesto una cosa a corto plazo, que todos nos enamoremos", ha dicho Nott en la rueda de prensa de presentación, señalando que se ha propuesto encontrar una relación que haga que todo el mundo se enamore rápidamente.

Ha explicado que el Liceu ha formado parte de su vida desde que era pequeño, por lo que aceptó con alegría la propuesta de dirigir la orquesta, y ha aplaudido el programa social que tiene la institución para acercar la música.

Nott, que ha sido durante 12 años director de la Orquesta Sinfónica de Tokio, ha afirmado que el Liceu "irradia" alguna cosa a la sociedad y la comunidad y que para él sería fantástico que estos valores se pudieran mostrar en todo el mundo, así como si reciba alguna invitación internacional le gustaría que fuera con la Orquestra del Liceu.

Ha subrayado que como director de orquesta se siente "una pieza de la gran cadena", sobre todo cuando afronta una ópera, se ha definido como un director abierto y dialogante, y ha dicho que siempre intenta animar y contagiar de entusiasmo a los cantantes y músicos.

CONOCER A LA ORQUESTA

Ha explicado que la primera oportunidad de conocer a la orquesta será con el ballet 'Nijinski by Neumeier', que se verá en el Liceu en abril, una pieza que no ha hecho con anterioridad: "Una buena oportunidad para conocernos", ha dicho el director, que a partir de la temporada 2026-2027 dirigirá la Tetralogía de Wagner en el Liceu, bajo la dirección escénica de Tobias Kratzer.

Nott ha asegurado que en el Liceu le gustaría dirigir obras de Giacomo Puccini que todavía no haya hecho y repertorio contemporáneo, pero se ha mostrado abierto porque "la novedad hace crecer".

Ha explicado que le gusta que la música "siempre se mueva y no esté clavada en el suelo", que haga levitar, y encontrar el arco que explique toda la historia que propone la obra.

Ha enfatizado que la sonoridad de las orquestas ha cambiado con los años y que el tiene como uno de sus horizontes cómo se ubican los violines, si se deben ubicar todos juntos, y que explorará cómo hacerlo en el foso del Liceu.

Ha dicho sentir responsabilidad de sustituir a Josep Pons, quien ha estado 14 años al frente de la orquesta, y ha asegurado que quiere conversar con él y ha agradecido tener la "suerte" de que acompañe en este nuevo viaje: Pons será director musical honorario del Liceu.

"COMPROMISO ÉTICO CON EL ARTE"

Nott ha asegurado que hará como mínimo dos producciones nuevas cada año y dos conciertos sinfónicos para mostrar el potencial de la orquesta, y ha afirmado que pasará estancias de siete semanas en Barcelona para establecer "un lazo fuerte" con la ciudad.

Coincidiendo con el inicio de la etapa de Nott como director musical, el Liceu sumará a su oferta un nuevo abono sinfónico, formado por tres títulos, como parte de la apuesta por el repertorio sinfónico.

El director artístico del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha asegurado que Nott es una de las figuras centrales de la orquestación contemporánea y lo ha definido como "intelectualmente muy riguroso, autoridad serena, curiosidad artística insaciable y con un compromiso ético con el arte".