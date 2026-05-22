La nueva directora del Museu Picasso de Barcelona buscará "recuperar el sentido de pertenencia"

Marcé y Peiró durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, ha asegurado este viernes que tratará de "recuperar el sentido de pertenencia" que la institución tenía durante sus inicios, así como devolver el museo a la ciudadanía.

Lo ha dicho durante su primera rueda de prensa como directora, acompañada del concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, en la que ha afirmado que la forma de conseguir ese objetivo es "a través de la colección".

Peiró, que tomó posesión del cargo el pasado enero, prevé presentar una colección renovada y ampliada en 2030 o 2031, con la que espera "interpelar" a la ciudadanía y resituarse como parte del tejido cultural de la ciudad.

En esa línea, buscará activar adquisiciones, depósitos y donaciones: "Comprar ciertos Picassos es imposible, comprar otros Picassos, no tanto", ha dicho, apuntando que también trabajará a partir de la obra gráfica y los libros de artistas del malagueño.

VISIÓN RENOVADA DE PICASSO

Peiró, que prevé empezar su programación en febrero de 2028, quiere "expandir la huella de Picasso" a nivel cronológico y geográfico, ya que considera que se le ha enmarcado demasiado en su periodo hasta los años 30, con una lectura biografista que entiende que ya aporta poco y redunda sobre los mismos temas.

La directora tratará de "dejar atrás esta mitología" y desplazar el foco hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Picasso lideró debates artísticos que ve trascendentales como la disputa entre abstracción y figuración, el devenir de la pintura histórica o la relación entre arte y exilio.

La idea es abrir una línea expositiva que vaya en esa dirección, así como tratar de alejarse de discursos "francocéntricos": de la misma forma que en París están trabajando en la influencia de Picasso en el arte norteamericano, Peiró quiere hacer lo propio con Latinoamérica.

También quiere dar centralidad a la figura del amigo y secretario de Picasso, Jaume Sabartés, y repensar "críticamente" la obra del artista a partir de marcos de pensamiento contemporáneos.

PEQUEÑO FORMATO E INVESTIGACIÓN

En esa línea, abrirá una línea de exposiciones de pequeño formato y dispositivos experimentales --1 o 2 anuales-- en la que artistas actuales, la mayoría mujeres, abordarán conceptos como el género, el tratamiento del cuerpo y la violencia, presentando lectura "activa y abierta" de Picasso y pudiéndole contestar artísticamente.

Peiró ha dicho que apostará por reforzar la investigación a nivel local pero también colaborando con universidades y centros artísticos del resto del Estado e internacionales, así como museos de todo el mundo, que ayuden a poner a Picasso "en el presente".

También buscará dinamizar el Centro de Investigación del Museu Picasso, que será "central" para impulsar proyectos académicos y de conocimiento.

XAVIER MARCÉ

El concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha insistido en la necesidad de relacionar el Museu Picasso con la ciudadanía barcelonesa, algo que es un "encargo explícito" del consistorio a la nueva directora.

Asimismo, ha reivindicado el legado y la vinculación del artista con Barcelona, y ha dicho que su trayectoria es "especialmente reveladora" para repensar y reseguir la construcción artística del siglo XX.