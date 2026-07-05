La nueva financiación podría bajar un 52% la espera en dependencia en Catalunya, según el Gobierno

Archivo - Fachada del Ministerio de Sanidad, Juventud e Infancia y Derechos Sociales y Agenda 2030, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español afirma que la nueva financiación estatal podría reducir en un 52,09% la lista de espera para acceder a una prestación efectiva en materia de dependencia en Catalunya, según estimaciones realizadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En un año y medio, Catalunya podría conseguir que 24.881 personas dejasen de estar en lista de espera, y a finales de 2027 la comunidad dispondría de fondos suficientes para conseguir que 61.470 más reciban una prestación por dependencia, informa el Ministerio en un comunicado de este domingo.

Esto supone un aumento del 24,02% respecto a 2025, y una cifra total de 317.405 personas atendidas dentro del sistema.

Las estimaciones se han realizado en base a las nuevas cuantías aprobadas por el Gobierno la semana pasada, que se empiezan a abonar en julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a las autonomías de aquí a finales de 2027.

El Gobierno espera que el incremento de financiación se traduzca también en una "mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben" y en las condiciones laborales de personal que trabaja en dependencia.