Una nueva manifestación por Palestina congrega a 400 personas en Barcelona, según la Guàrdia Urbana

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada este martes por la entidad Samidoun, de apoyo a los presos palestinos, ha congregado unas 400 personas en Barcelona, según datos que la Guàrdia Urbana ha facilitado a Europa Press.

La marcha ha empezado sobre las 18.30 horas en la Rambla del Raval y sobre las 20.45 horas aún sigue recorriendo las calles de la ciudad para mostrar su apoyo a "la resistencia palestina", según detalla el cartel de la convocatoria.

Algunos colectivos como la Organització Juvenil Socialista de Catalunya (OJS) o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Spec) han hecho en 'X' un llamamiento a participar en la manifestación.