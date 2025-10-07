6 detenidos en la manifestación por Gaza de este martes en Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han sido detenidas este martes por la noche en una nueva manifestación por Gaza en el centro de Barcelona, según el balance provisional de los Mossos d'Esquadra a las 22 horas.

A los seis se les ha detenido por desobediencia y resistencia y a uno de ellos también se le ha detenido por atentar contra los agentes de la autoridad.

Tres agentes de los Mossos d'Esquadra han resultado lesionados, así como un trabajador de un comercio de la Ronda de Sant Antoni, que ha sido vandalizado durante la manifestación.

En concreto, el local tiene daños en dos puertas, dos vitrinas, cuatro monitores y una televisión.

La manifestación, convocada este martes por la entidad Samidoun, de apoyo a los presos palestinos, ha congregado unas 400 personas en Barcelona desde las 18.30 horas, según datos que la Guàrdia Urbana ha facilitado a Europa Press.