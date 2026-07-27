La nueva oficina de Veolia en Granollers (Barcelona) entra en la red de refugios climáticos

Nueva oficina de Veolia - VEOLIA

BARCELONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva oficina del servicio municipal de aguas de Veolia en Granollers (Barcelona) ha entrado a formar parte de la red de refugios climáticos de la ciudad, informa la compañía en un comunicado este lunes.

El equipamiento ofrece un espacio climatizado, gratuito y abierto a toda la ciudadanía, donde se puede descansar, sentarse, hidratarse y refugiarse de las altas temperaturas durante los episodios de calor intenso.

La nueva oficina, inaugurada el pasado mes de mayo, se ha concebido como un espacio inclusivo y accesible e incorpora soluciones tecnológicas como el sistema Navilens, que facilita la orientación y el acceso autónomo a la información, especialmente para las personas con discapacidad visual.

Con esta doble función como oficina de atención y refugio climático, Veolia y el Ayuntamiento de Granollers refuerzan su compromiso "con un servicio público más cercano y centrado en las personas".

De esta forma, contribuyen tanto al bienestar de la ciudadanía como a la protección de los colectivos más vulnerables frente a los episodios de calor extremo.