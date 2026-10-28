Nueve testimonios compartirán las memorias familiares de la Guerra Civil en Móra d'Ebre (Tarragona)

Cartel de la Segunda Audiencia Memorial sobre la Guerra Civil en Terres de l'Ebre - CONSELLERIA DE JUSTICIA

TARRAGONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueve testimonios compartirán sus experiencias personales y familiares de la Guerra Civil en la segunda Audiencia Memorial que tendrá lugar en el Teatre Municipal La Llanterna de Móra d'Ebre (Tarragona) el jueves, 29 de octubre, ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado este miércoles.

Los relatos recogerán vivencias transmitidas a lo largo de diversas generaciones y permitirán conocer historias marcadas por la guerra, la represión y la persecución política.

Se abordarán episodios de violencia, desde las muertes en el frente y los asesinatos en la retaguardia por parte de patrullas y comités revolucionarios hasta la represión franquista, así como casos de personas deportadas a campos nazis, encarceladas o internadas en campos de concentración, y aquellas que sufrieron la represión durante los últimos años de la dictadura franquista.

Este encuentro tiene como objetivo ofrecer un espacio de reconocimiento a las víctimas y sus familiares y contribuir a la reparación simbólica del daño sufrido, al mismo tiempo que pone en valor y preserva estos testimonios como parte del patrimonio de memoria democrática del territorio.

La iniciativa ha sido impulsada por la Conselleria de Justicia, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, y se ha organizado conjuntamente con el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre y con la colaboración del Ayuntamiento de Móra d'Ebre.