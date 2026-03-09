El nuevo Campus de Salud de Girona tendrá 320.000 metros cuadrados edificables y zonas ajardinadas

Render de la plaza central del nuevo Campus. - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Campus de Salud de la Región Sanitaria de Girona tendrá 320.000 metros cuadrados de capacidad edificable en equipamientos, se estructurará con una gran 'rambla' interior y tendrá zonas y plazas ajardinadas, apostando por las energías renovables y la arquitectura bioclimática, informa la Generalitat en un comunicado.

Así lo ha anunciado la Comisión Mixta de Seguimiento este lunes, presidida por el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, junto a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque; la consellera de Salud, Olga Pané; la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y el secretario general de Economía, Juli Fernández.

También han participado en el acto el presidente de la Diputación de Girona, Miquel Noger; el alcalde de Girona, Lluc Salellas; la alcaldesa de Salt, Cristina Alarcón, y el rector de la Universitat de Girona (UdG), Josep Calbó.

El proyecto ganador, el mejor puntuado en la licitación de Infraestructuras.cat, ha sido la propuesta de la UTE Pinearq, SLP & Brullet de Luna y asociados y SLP & PEGI Engineering, SL, bajo en nombre de 'Devesa de Salut 21'.

"EL PRINCIPAL PROYECTO SANITARIO"

Dalmau ha destacado que la reunión de este lunes certifica que la iniciativa, que considera "el principal proyecto en el ámbito sanitario" en marcha en Catalunya, avanza a buen ritmo.

Por su parte, Paneque ha apuntado que, en las comarcas de Girona, "es probablemente la obra más importante de esta primera mitad de siglo, no solo en términos de salud, sino también en términos de oportunidades", y la considera indispensable y urgente.

Según Pané, se trata de un proyecto "ambicioso" que debe transformar la forma en que se entienden la asistencia, la formación, la investigación y la innovación en salud.

Salellas ha señalado que el nuevo campus, además de mejorar la atención y la investigación, también debe impulsar "la transformación urbana del entorno, que pasarán a convertirse en una nueva centralidad de la ciudad".

A su vez, Alarcón ha destacado que el proyecto ganador sea "un ejemplo de integración al territorio y a su trama urbana, con varias plazas, espacios verdes y abiertos que garanticen nuevos espacios amables" en Salt.

EL PROYECTO GANADOR

La propuesta dibuja un complejo hospitalario de planta baja y 2 plantas más, con edificaciones superiores en las partes traseras, distribuidas en paralelo, lo que permite tener accesos jerarquizados al centro y crear zonas ajardinadas.

El espacio se organiza a partir de una gran 'rambla' interior que actúa como eje principal de circulación, ordenando los accesos a varias áreas, y tendrá dehesas con plantaciones mediterráneas y que serán "espacios frescos".

El diseño tendrá en cuenta criterios bioambientales, la conexión con la naturaleza y la sostenibilidad en la construcción, planteando patios bioclimáticos y fachadas adecuadas a la orientación de cada edificio y a la gestión del agua de la lluvia, entre otros.

INVESTIGACIÓN, ASISTENCIA Y DOCENCIA

El nuevo Campus, ubicado entre Girona y Salt, acogerá el nuevo Hospital Doctor Josep Trueta y nuevos espacios docentes, de investigación y de innovación impulsados por la UdG, así como un 'hub' de empresas sanitarias.

El proyecto se desarrollará sobre una superficie total de 175.000 metros cuadrados, de los cuales 130.000 están calificados como equipamiento, con una capacidad edificable de hasta 320.000 metros cuadrados, y el resto es espacio verde integrado.

El plan funcional de usos asistenciales prevé entre 170.000 y 175.000 metros cuadrados para el nuevo hospital, que se añadirán a los 50.000 actuales del Parc Hospitalari Martí i Julià; además, están previstos 59.725 metros cuadrados para uso universitario, y 80.000 están reservados para crecimientos futuros.

Así, se pasará de 19 a 31 quirófanos; de 18 a 24 áreas de intervencionismo; de 674 a un máximo de 855 camas, y de 84 a hasta 162 boxes.

INVERSIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

La inversión prevista para el nuevo Campus es de 740 millones de euros, una aportación para la cual la conselleria de Economía y Finanzas está preparando un plan de financiación.

Además, el Govern trabaja en la redacción del proyecto que concretará las actuaciones necesarias para conectar la C-65 con los nuevos sector urbanísticos, y las administraciones locales están llevando a cabo los trámites necesarios para la adecuación urbanística del entorno.

PRÓXIMOS PASOS

Una vez resuelto el proceso de selección, la empresa debe presentar la documentación requerida para la adjudicación y firma del contrato; una vez firmado, el equipo tendrá 2 años para redactar el anteproyecto y el proyecto básico y ejecutivo del complejo.

Este tramo del proyecto, junto a la dirección de obras, tienen un presupuesto de 25,37 millones de euros; una vez redactado el proyecto ejecutivo, se procederá a la licitación y ejecución de las obras, que tendrán una duración prevista de 4 años.