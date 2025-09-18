El nuevo Hospital Vithas Barcelona contará con 60 consultas y prevé crear 1.800 empleos

Empezará a funcionar durante la segunda quincena de octubre

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)

El nuevo Hospital Vithas Barcelona, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), tendrá más de 39.000 metros cuadrados, 160 habitaciones individuales y prevé crear 1.800 puestos de trabajo cuando esté a pleno rendimiento, según el grupo impulsor.

Lo ha explicado este jueves la directora del hospital, Anna Guiró, en un acto presidido por el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el presidente de Vithas, Jorge Gallardo, en el que han explicado que el centro empezará a funcionar durante la segunda quincena de octubre.

Es el segundo hospital que Vithas abre en Catalunya, después del de Lleida, y formará parte del Bioclúster de Innovación y Salud de Esplugues y L'Hospitalet de Llobregat.

MIQUEL SÀMPER

Sàmper ha asegurado que tener una buena sanidad pública no está "en ningún caso" reñido con una sanidad privada que la complemente, y que utiliza el 30% de los catalanes, ha apuntado.

El conseller ha celebrado la colaboración públicoprivada y se ha mostrado "orgulloso" del trabajo conjunto entre el hospital y el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), del que han salido unos 170 trabajadores del centro.

JORGE GALLARDO

Gallardo también ha reivindicado los otros 21 hospitales el grupo sanitario tiene en España, y ha asegurado que viven la apertura de este nuevo centro con "humildad" e ilusión.

"El hospital es la casa donde la ciencia y la compasión se dan la mano", ha reflexionado, y ha explicado que el nuevo centro combinará asistencia, investigación y docencia, y que tiene la vocación de desarrollar la medicina del futuro.

El director general de Vithas, Pedro Rico, ha recordado que el hospital debe ser un lugar de curación --y no de enfermedad-- y ha manifestado su voluntad de hacer las cosas "con la máxima calidad asistencial", así como ha puesto en valor la sanidad catalana tanto pública como privada.

Por su parte, Guiró ha asegurado que buscarán una atención "cercana, humana y personal", y que se centrarán la innovación, los espacios flexibles, la formación y la investigación, con una vocación "claramente docente".

JOSÉ CRESPÍN

En su intervención, el subdelegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, ha afirmado que se trata de un "momento especial" para Esplugues y para Lleida, ésta última por ser la localidad en la que Vithas abrió su primer centro sanitario y su primer hospital de Catalunya.

Ha apuntado que la sanidad pública es la base del sistema de salud catalán, pero ha celebrado las iniciativas privadas "que suman y complementan", y ha destacado la calidad acreditada por organismos internacionales y el modelo que implementará el Hospital Vithas Barcelona, que ha definido como pionero.

EDUARD SANZ

El alcalde de Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha agradecido la elección de su ciudad como ubicación del hospital, ya que significa que "puede ofrecer aquello que Vithas necesita", y ha manifestado su voluntad de que la creación de empleo repercuta en la ciudad.

Ha dado la bienvenida a Vithas en nombre de los vecinos del barrio de Montesa, que asegura que están contentos de que se dé vida a la zona, y ha destacado el entorno "estratégico y privilegiado" que supone por sus conexiones al puerto, el aeropuerto y la estación de AVE, así como su conectividad en transporte público.

Entre los asistentes al acto se encontraban la delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz; el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, entre otros.