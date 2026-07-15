El nuevo Sant Jordi Club de Barcelona irá a cargo del estudio Bruther y Jorge Vidal Studio

Collboni con los arquitectos que construirán el nuevo Sant Jordi Club. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que los estudios de arquitectura elegidos por Barcelona Serveis Municipals (BSM) para construir el nuevo Sant Jordi Club son el parisino Bruther y el barcelonés Jorge Vidal Studio.

Lo ha dicho en rueda de prensa este miércoles desde sala de conciertos barcelonesa, acompañado por el arquitecto Jorge Vidal, en la que ha concretado que el inicio de las obras comenzará en julio de 2027 con el derribo del actual recinto y que el objetivo es terminar los trabajos a finales de 2029.

El alcalde ha recordado que la transformación de este espacio está enmarcada en la de la Anella Olímpica con una inversión de 70 millones de euros y que hará que la sala pueda acoger conciertos de 3.500 personas de capacidad a un máximo de 9.000, en un recinto de 17.000 metros cuadrados.

Sobre el proyecto ganador, ha destacado que ahora será un espacio en sí mismo y no un anexo al Palau Sant Jordi y que contará con las últimas tecnologías musicales y logísticas, además de integrar el entorno para que también sea un espacio de estancia durante el día.

"Queremos que la gente venga a pasar el rato y en esto nos tiene que ayudar mucho el proyecto de la futura ampliación de la L2 del Metro, que tiene que dejar una parada en este entorno", ha expuesto, tras apuntar que en 2025 el 80% del público ha sido local y que la renovación de la sala es una inversión para la propia ciudad.

LA NUEVA SALA

Por su parte, Vidal ha concretado cómo será el nuevo recinto y cómo cambiará de formato: "Habrá una grada fija y otras supletorias para adaptarse al formato y serán paneles móviles de gran formato que cerrarán la sala en función de la necesidad para siempre tener la sensación de estar en una misma sala".

Ha añadido que crearán dos parques en los entornos del Sant Jordi Club para integrarse en la zona y que se relacione con la montaña de Montjuïc y concebido para "elevar la experiencia del público, artistas y promotores" y que el hall se convertirá en una gran plaza de acceso.

Ha recalcado que el proyecto también será accesible y sostenible ya que reciclarán hormigón para construir espacios exteriores, además de incorporar placas fotovoltaicas, aerotermia y recuperación del agua de la lluvia.