El nuevo servicio psicológico de UGT Catalunya recibe 82 consultas en un mes, sobre todo laborales

Reyes Solaz en la rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo servicio de atención psicológica para afiliados de UGT de Catalunya ha recibido 114 llamadas en junio durante su primer mes, 82 de las cuales (72%) eran consultas psicológicas y en su mayoría relacionadas con un malestar derivado del ámbito laboral.

La secretaria nacional de UGT de Catalunya, Reyes Solaz, ha explicado este miércoles en rueda de prensa en Barcelona que el servicio (disponible las 24 horas todos los días del año y sin límite de llamadas) responde a una necesidad "que no podía esperar".

Ha destacado también que no busca ocupar el lugar del sistema público de salud ni sustituir las obligaciones preventivas de las empresas, "que no son recomendaciones, son obligaciones".

Así, ha apelado a la colaboración entre los distintos agentes para abordar "uno de los grandes retos sociales, laborales y de salud pública", y por eso considera que administraciones, sistema sanitario, empresas y sindicatos deben asumir sus responsabilidades.

MOTIVOS DE LAS CONSULTAS

De las 114 llamadas atendidas del 1 al 29 de junio, 82 han sido consultas psicológicas y 32 informativas, mientras que un 61% de las personas que han llamado eran hombres y el 39% restante, mujeres.

El primer motivo de consulta ha sido la ansiedad y el estrés, con un 49% de las consultas, de las cuales 2 de cada 3 casos estaba originado en situaciones vinculadas con el ámbito laboral.

El segundo motivo ha sido el clima laboral, con 13 consultas (16% del total), mientras que la depresión ha supuesto 4 casos y un 5% del total de las consultas.

VIDA LABORAL Y PERSONAL

"Las personas no dejan sus preocupaciones en la puerta del trabajo cuando comienza su jornada laboral, ni tampoco dejan en la empresa el estrés y la presión de la productividad cuando vuelven a casa", ha explicado Solaz.

Por eso ha afirmado que la vida laboral y personal no deben comprenderse como dos mundos independientes y que sería "un error" reducir el debate de la salud psicológica de los trabajadores exclusivamente al ámbito laboral o personal, y viceversa.