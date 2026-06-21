Nuevos biomarcadores y teconolgías digitales permiten una atención "más personalizada" de la ELA

Tratamiento de la ELA en el Hospital de Bellvitge - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos estudios con participación del Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) han mostrado como la combinación de biomarcadores biológicos y tecnologías digitales pueden ayudar a anticipar mejor la evolución de la enfermedad y facilitar un seguimiento "más personalizado" a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Estas investigaciones aportan nuevas herramientas para comprender la diversidad de esta enfermedad y avanzar hacia una medicina de precisión en la ELA, con estrategias adaptadas a las características de cada persona, ha informado en un comunicado este domingo 21 de junio, Día Mundial de la ELA.

La coordinadora de la Unidad Funcional de Motoneurona del Hospital de Bellvitge y miembro grupo de investigación en Enfermedades Neurológicas y Neurogenética del Idibell, Mònica Povedano, ha explicado que todavía no se puede responder con exactitud a los pacientes con ELA cuál será su evolución, pero que cada vez se dispone de "más herramientas para comprender mejor las distintas formas de presentación de la enfermedad".

Un estudio publicado recientemente en la revista 'Brain Pathology' ha analizado cientos de proteínas presentes en el líquido cefalorraquídeo de personas con ELA en el momento del diagnóstico y los resultados muestran que las formas más agresivas de la enfermedad presentan firmas moleculares específicas relacionadas con procesos inflamatorios y alteraciones en la protección celular.

La investigación identifica la proteína CXCL7 como un posible biomarcador complementario a los neurofilamentos, actualmente el biomarcador más consolidado, lo que podría ayudar a personalizar el seguimiento clínico y mejorar el diseño de ensayos.

TECNOLOGÍAS DIGITALES

Por otra parte, un estudio internacional publicado en 'Annals of Clinical and Translational Neurology' ha evaluado distintas herramientas digitales que permiten a las personas con ELA realizar pruebas de voz, movilidad, función respiratoria y habilidad manual desde casa.

Esto puede ayudar a facilitar un seguimiento más frecuente y menos invasivo, reducir la carga asociada a los desplazamientos y favorecer una participación más sencilla en estudios clínicos y proyectos de investigación.

Según Povedano, "el futuro de la atención a la ELA pasará por integrar distintas fuentes de información: biomarcadores biológicos, datos genéticos, tecnologías digitales y valoración clínica especializada".

Así, remarca que la ELA es mucho más heterogénea de lo que se pensaba hace unos años: "Comprender esta diversidad es imprescindible para ofrecer una atención más precisa y avanzar hacia tratamientos realmente personalizados", ha expuesto.