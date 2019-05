Núria Marín (PSC) lamenta "que se vete" a Iceta y asegura que quiere seguir siendo alcaldesa

Publicado 09/05/2019 13:47:56 CET

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 9 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del PSC en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y candidata a la reelección, Núria Marín, ha asegurado que no entiende la posición de ERC respeto a facilitar que el líder del PSC, Miquel Iceta, presida el Senado.

"No entiendo que se vete a un catalán que representa el diálogo", ha afirmado este jueves en una atención a los medios sobre su campaña de las municipales.

Marín ha asegurado estar muy contenta por la decisión de situar a Iceta en la Cámara Alta, aunque está sorprendida porque "no es costumbre del Parlament que pasen estas cosas", sobre la posibilidad de que la cámara catalana puede no aprobar su designación como senador.

"No puedo entender que los partidos democráticos puedan tener esta posición", ha insistido Marín, que además ha sido preguntada sobre si ella podría dejar el ámbito municipal para escalar a otros, y ha asegurado que no se irá de su ciudad sino que seguirá trabajando en ella hasta el día que su partido lo quiera.

"Que no. Que no me voy. Yo quiero ser alcaldesa, trabajar en la ciudad, y lo haré hasta el día que el partido me eche", ha dicho.