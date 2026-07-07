Las obras del Cecor de las Tres Xemeneies de Barcelona costaran 37 millones y acabarán en 2028

El nuevo Cecor se instalará en las Tres Xemenies de la avenida Paral·lel de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado una inversión de 36,6 millones de euros en las construcción del nuevo Centro de Coordinación Operativa de Emergencias de Barcelona (Cecor), que se ubicará en las Tres Xemeneies de la avenida Paral·lel, y que se prevé que acaben a finales de 2028.

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa junto a los tenientes de alcalde de Seguridad, Albert Batlle; la de Promoción Económica, Raquel Gil; el jefe de los Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, y el de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez.

Collboni ha explicado que el nuevo edificio "casi duplicará" el espacio del actual Cecor de la calle Lleida, pasando de 3.200 metros cuadrados a más de 5.000, lo que también permitirá aumentar los puestos de trabajo de 144 a potencialmente 222.

CENTRALIZAR SERVICIOS

Se prevé que las obras duren unos 18 meses, con el inicio previsto a principios de 2027, y que el nuevo Cecor incluya en un mismo edificio a la Guàrdia Urbana, los Mossos d'Esquadra, Bombers de Barcelona y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

"Lo que haremos es concentrar todo el servicio de inteligencia de la ciudad disponible, tanto tecnológica como humana. Concentramos todos los servicios que garantizan la seguridad en el sentido amplio de nuestros vecinos, en términos sanitarios, policiales y de prevención", ha recalcado el alcalde.

Ha insistido en que el objetivo es mejorar la coordinación entre cuerpos y que el traslado también supondrá una mejora de las condiciones laborales de los profesionales y la incorporación de "tecnologías mucho más avanzadas".

Ha añadido que la nueva ubicación también permitirá la construcción de 500 nuevas viviendas de protección oficial en la calle Lleida, en el marco de la reforma del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, y que comportará el inicio del nuevo barrio del Poble-sec.

MÁS VIGILANCIA

Una de las novedades que tendrá el nuevo edificio es que habrá salas especializadas gracias al mayor espacio, como el hecho de que la sala de videovigilancia pasará a ser independiente y no un lugar compartido.

"El nuevo centro nos permitirá intensificar y extender el patrullaje virtual. Que haya más control del espacio público en una sala específica en la que habrá videovigilancia que servirá para emergencias médicas y para prevenir la delincuencia", ha sostenido el alcalde.

Por último, Collboni también ha apuntado que el Cecor acogerá el centro de procesamiento de datos del Ayuntamiento y ha remarcado que estará equipado con sistemas de "última generación", como videowalls y sistemas energéticos duplicados y herramientas de control centralizadas para garantizar la continuidad del servicio en cualquier situación.