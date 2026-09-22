Las obras en Fabra i Puig "no tienen por qué tener relación" con la caída del techo, según Rodalies

Deprendimiento del falso techo de cañizo sobre la línea de peajes de la estación de tren de Fabra i Puig de Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de Renfe en el pavimento de la estación de tren de Fabra i Puig de Barcelona, en la que este martes por la tarde se ha desprendido un falso techo que ha dejado tres heridos, "no tienen por qué tener ningún tipo de relación" con el incidente, ha informado el director de Rodalies, Òscar Playà, en una atención a los medios.

Playà ha explicado que se ha producido un desprendimiento de un falso techo de cañizo sobre la línea de peajes, donde se encontraban en ese momento tres personas que han resultado heridas leves.

A raíz de este incidente, Rodalies ha cerrado la estación, ha parado la circulación de los trenes y ha avisado a los bomberos, a la policía y al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en una operativa que ha sido "rápida", según Playà.

Sobre los motivos, ha dicho que será el personal de Renfe el que deberá hacer la "investigación pertinente" y que de su valoración dependerá la reapertura de la estación.

Por el momento, la circulación de trenes por la línea se mantiene, aunque no efectúan parada hasta la siguiente estación, donde los usuarios pueden coger la línea 1 de Metro para dirigirse a Fabra i Puig.