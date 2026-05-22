Las obras en el firme de la N-230 en Lleida comportarán afectaciones de circulación hasta junio

Afectaciones de las obras en la N-230 en Lleida - MINISTERIO DE TRANSPORTES

LLEIDA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación superficial del firme de la N-230, entre los kilómetros 124,9 y 174, en varios municipios de Lleida que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comportarán afectaciones de circulación durante las próximas semanas.

Desde el lunes 25 de mayo hasta el viernes 19 de junio se van a realizar las operaciones de fresado, reposición de firme y repintado de marcas viales, y entre las 8 y las 18 horas (los viernes hasta las 13 horas), se cortarán de forma alternativa los carriles de circulación de la carretera, informa el Ministerio en un comunicado este viernes.

El tráfico se desviará por el carril que quede libre, que pasará a ser de uso direccional y estará debidamente señalizado.

Los términos municipales donde se ejecutan las obras son El Pont de Suert, Vilaller, Vielha e Mijaran, Es Bòrdes y Vilamòs (Lleida).

La actuación se enmarca en el contrato de servicios para la conservación y el Mantenimiento de Firmes para el periodo 2024-2027 en la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya II (Lleida y Tarragona), que cuenta con una inversión de 15,1 millones de euros (IVA incluido).