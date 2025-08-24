Las obras en la red de agua freática de Barcelona están ampliando en un 20% su capacidad

BARCELONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de ampliación de la red de agua freática de Barcelona están ampliando un 20% la capacidad de agua subterránea para diferentes usos, como la limpieza de calles y el riego de parques y jardines.

La capacidad de este recurso hídrico en la ciudad aumentará así en 150.000 metros cúbicos, el equivalente a 60 piscinas olímpicas, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este domingo.

Las obras han finalizado en 3 ámbitos de actuación: el sistema de Alfons el Magnànim, donde se han mejorado las cañerías de distribución; el sistema de Palau Reial, donde se ha construido una nueva cañería que cruza la avenida Diagonal; y el abastecimiento de la Diagonal con la calle Consell de Cent, donde se ha extendido la red para que cruce el passeig de Sant Joan.

Por otra parte, quedan todavía 3 ámbitos en los que las obras están en proceso: en los sistemas de Can Batlló y el Eixample, donde se adecuan cañerías y depósitos, se espera que las obras terminen en octubre; y en el sistema Montjuïc acabarán las obras el primer trimestre de 2026, con tres nuevos depósitos construidos.

La inversión ha sido de 20 millones de euros dentro del Pla Endreça municipal, con el objetivo de aumentar en 21 hectáreas las zonas verdes que se riegan con este recurso hídrico, una adaptación importante para enfrentarse a periodos de sequía, explica el Ayuntamiento.