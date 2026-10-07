El Observatori dels Drets de les Persones (ICAB) analiza pobreza infantil y acceso a la educación

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BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatori dels Drets de les Persones del l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) celebrará una conferencia este miércoles por la tarde para analizar el derecho a la educación en el contexto de la pobreza infantil, ha informado la entidad en un comunicado.

Bajo el título 'Derecho a la educción en el contexto de la pobreza infantil: deporte y alimentación en los comedores escolares', el acto estará presentado por el abogado y miembro del Consejo Asesor del Observatorio, José Alberto Navarro.

En la mesa redonda de análisis participarán la adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia del Síndic de Greuges, Aida C. Rodríguez; la especialista en Educación y Abogacía de la ONG Educo, Dori Rodríguez, y el presidente de la Sección de Infancia y Adolescencia del ICAB, Xavier Campà.